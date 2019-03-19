В США затопило авиабазу с "самолетами судного дня"

Командир 55-го авиационного взвода военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки Майкл Мэнион рассказал, что одна из военных баз ВВС была затоплена. Он отметил, что речь идет об авиационной базе, расположенной в Небраске.

Судя по предоставленной информации, виной всему оказалось резкое повышение уровня воды в двух реках — Платт и Миссури.

Помимо этого, полковник Мэнион подчеркнул, что количество воды не спадало более 12 часов. Еще одного повышения уровня не ожидается, однако все спасательные службы и военнослужащие приведены в состояние полной готовности. На данный момент известно, что из-за сильного затопления пришлось эвакуировать людей из двадцати административных строений.

Ожидается, что возобновить полноценную работу на военной базе удастся только к 16:00 по московскому времени.

Авиационная база, о которой говорится в сообщении, называется Оффатт. Стоит отметить, что она крайне важна для армии США, поскольку именно там находятся Boeing E-4 Nightwatch. В народе данные воздушные судна именуются "самолетами судного дня". Такое громкое название они получили из-за своей миссии — именно на Nightwatch будет располагаться все правительство Штатов и военные офицеры в случае ядерной атаки, в результате которой вся наземная инфраструктура будет разрушена.

Фото: Википедия

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