Россия отвергла требования США по "спорной" ракете 9М729

На официальном сайте российского Министерства иностранных дел было опубликовано заявление, в котором сказано, что Российская Федерация не собирается следовать требованиям Соединенных Штатов Америки и ликвидировать ракету 9М729. Помимо этого, инженеры не будут вносить никаких изменений в систему, о которых так же просят представители США.

Отмечается, что из Вашингтона поступило обвинение в несоответствии ракеты 9М729 правилам ДРСМД. Однако в российском МИД заявили, что нет никаких оснований для подобных выводов. Именно из-за отсутствия доказательной базы, которая подкрепляла бы обвинения, Россия не будет уничтожать системы с данными ракетами.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на одном из брифингов Министерства обороны РФ якобы была продемонстрирована "другая" ракета вместо 9М729. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашевков заявил, что подобные заявления — это всего лишь "вброс, не соответствующий действительности".

Напомним, что ранее США заявили о приостановке соблюдения правил Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По указу президента РФ Владимира Путина, Россия приняла такое же решение и с 4 марта этого года вышла из ДРСМД.

Фото: Pravda. Ru

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