На Филиппинах ликвидирован помощник главаря боевиков

На территории провинции Сулу, расположенной на Филиппинах, в ходе боя, длившегося не более 10 минут, был убит помощник лидера группировки "Абу Сайяф" Анга Аджид. Отмечается, что ранее члены данной организации поклялись в верности террористической организации "Исламское государство" (запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация).
Отмечается, что Анга Аджид мог быть причастен к похищению более двадцати человек в 2000 году. Известно, что тогда среди похищенных находились 7 граждан Евросоюза.
Стоит отметить, что именно этим и занималась группировка "Абу Сайяф". Члены банды похищали людей, после чего требовали за них выкуп. Однако на их счету есть и множество более серьезных преступлений, таких как убийство заложников. Например, три года назад члены группировки расправились с двумя канадцами, а в 2017 году убили туриста из Германии пожилого возраста.
Напомним, что ранее мы писали о том, что "Исламскому государству" медленно, но верно приходит конец. Вчера бойцам "Демократических сил Сирии" удалось захватить одну из последних баз террористической группировки, а до этого радикалы, понимая всю безысходность положения, посылали в бой женщин и детей.
Фото: Pravda. Ru
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