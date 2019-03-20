В США обвинили Россию и Китай в создании вооружений против спутников

По мнению американских властей, Российская Федерация и КНР, занимаясь якобы прекращением космической гонки вооружений, одновременно с этим создают оружие, способное уничтожать спутники других государств.

Илим Поблет, занимающая пост помощника главы департамента по контролю над вооружениями, заявила, что Россия активно создает наземные системы ракет, которые смогут сбивать спутники. Помимо этого, Поблет считает, что российские военные заняты разработкой различных лазеров, способных навредить космическим аппаратам.

Поблет даже привела пример оружия, о котором идет речь — политик указала на российский лазерный комплекс "Пересвет". По словам помощницы госсекретаря, данный комплекс военнослужащие России будут использовать для нарушения работы удаленных спутников.

Напомним, что ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США будут заниматься подготовкой Космических войск. Делаться это будет, по словам президента, для защиты от российской космической угрозы.

Фото: Pravda. Ru

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