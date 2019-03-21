Американские аналитики рассказали о возможном столкновении России и НАТО в Балтийском регионе

Исследователи из Центра стратегических оценок США опубликовали новый доклад, в котором говорится о вероятности вооруженного столкновения России и НАТО. По словам военных экспертов, данный конфликт может начаться в Балтийском регионе.

Помимо этого, аналитики считают, что Россия легко может осуществить захват территорий Прибалтики и Польши еще до того момента, как государства блока НАТО среагируют. Кроме того, составители доклада заявили, что Соединенным Штатам Америки необходимо срочно наращивать количество военнослужащих и техники в Европе, поскольку только это может помочь Североатлантическому альянсу в случае начала боевых действий.

Здесь стоит отметить, что распространять слухи о силе российской армии очень выгодно для США — это помогает Вашингтону объяснять огромные расходы на нужды армии.

Напомним, что США уже стягивают в Европу авиацию, бронированную технику и личный состав. Так, ранее мы сообщали о шести бомбардировщиках B-52 "Стратосферная крепость", которые были доставлены в Великобританию для прохождения военных учений.

Также есть информация о том, что правительство США планирует потратить 6 миллиардов долларов на модификацию танка M1 "Абрамс", что говорит о повышении активности Штатов в оборонной сфере.

Фото: Pravda. Ru

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