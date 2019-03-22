В США заявили, что российский Су-27 не перехватывал бомбардировщик B-52

Официальный представитель Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Эрик Пэхон заявил, что американское военное ведомство отрицает факт отгона бомбардировщика B-52 ВВС США российским истребителем Су-27.

Пэхон подчеркнул, что американский военный самолет совершал абсолютно рутинный полет в международном воздушном пространстве. В момент полета к нему просто присоединился истребитель военно-воздушных сил России, так же совершающий обычный полет над Балтийским морем.

Судя по заявлению представителя Минобороны США, бомбардировщик B-52, завершив свое задание, самостоятельно решил покинуть вышеуказанное воздушное пространство, и истребитель Су-27 здесь не при чем.

Ранее мы писали о том, что российский боевой самолет сопровождал бомбардировщик ВВС США. Помимо этого, пилоту удалось сделать качественные снимки, на которых виден бортовой номер, навигационное оборудование и различное учебное вооружение под крыльями B-52.

Помимо этого, в Минобороны России пояснили, что американский бомбардировщик быстро сменил направление полета, после того как увидел истребитель Су-27.

Фото: Pravda.Ru

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