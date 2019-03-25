В Европе планируют усилить контроль над созданием и использованием роботизированного оружия

Официальные представители Бельгии, Ирландии и Люксембурга рассказали о том, что власти трех стран планируют представить некий пакет предложений, связанный с контролем за автономными вооружениями. Отмечается, что речь идет о необходимости разработки и внедрения определенных международных инструментов, которые помогли бы государствам эффективнее наблюдать за созданием и использованием автономных боевых систем.

Известно, что обсуждение данного вопроса будет проходить в Женеве, в период с 25 по 29 марта.

Представители государств, как подчеркивается, не просто обсудят абстрактные предложения, а займутся обсуждением вполне конкретных путей, которые в будущем должны помочь с регулированием вышеуказанных боевых систем.

Для начала, как рассказали в Министерстве иностранных дел Бельгии, странам предстоит установить, какие автономные боевые системы необходимо в первую очередь запретить на международном уровне. Разумеется, больше всего вызывают беспокойство такие системы, которые могут ликвидировать цели (убивать людей) без непосредственного участия со стороны человека.

Фото: Pravda. Ru

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