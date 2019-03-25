Российские пилоты на МиГ-31 совершили полет в условиях Крайнего Севера

Руководитель пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский рассказал о том, что сразу 5 боевых самолетов МиГ-31 осуществили тренировочный полет в сложных метеорологических условиях Крайнего Севера. Отмечается, что перед экипажами российских истребителей стояла задача отработать навыки пилотирования в условиях пониженной температуры и ограниченной видимости.
Как только в Камчатский край пришел циклон, экипажам был отдан приказ взлетать. В конце полета пилотам было необходимо приземлиться, используя только навигационные приборы, поскольку низкая облачность сильно ограничивала видимость.
Помимо этого, экипажи произвели проверку связи с запасными аэродромами, тренировались заходить на второй круг, отработали приземление на укороченную взлетно-посадочную полосу.
Стоит отметить, что такие учения проводятся периодически. Их основная цель — оттачивание навыков пилотирования в сложных погодных условиях и при плохой видимости.
Напомним, что ТОФ (Тихоокеанский флот) это оперативно-стратегическое объединение ВМФ России. На вооружении флота стоят атомные и дизельные подводные лодки, надводные корабли, авиация и некоторая наземная техника. Главный штаб ТОФ расположен во Владивостоке.
Фото: Pravda. Ru
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