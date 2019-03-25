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Источник Правда.Ру

Порошенко пригрозил всем противникам Украины "смертоносным оружием"

Силовые структуры » Министерство обороны

Действующий президент Украины Петр Порошенко на своей официальной странице в Facebook опубликовал занятный пост, в котором особенно подчеркнул, что вооруженные силы Украины будут использовать против своих врагов «смертоносное оружие», если этого будет требовать ситуация.

Порошенко пригрозил всем противникам Украины "смертоносным оружием". 401393.jpeg

Также глава Незалежной отметил, что в последнее время увеличились поставки вооружения в украинскую армию. Порошенко заявил, что ВСУ были переданы 420 единиц различного вооружения и боевой техники. По словам президента, в случае необходимости украинские военные умело используют все свое «смертоносное оружие».

Однако этим Петр Порошенко ограничиваться не стал. Он подчеркнул, что Россия продолжает выступать в качестве агрессора, провоцируя правительство Украины на конфликт. Именно поэтому, как сказал украинский президент, Украине необходимо максимально укрепить собственную оборону - это поможет эффективно и быстро ответить России, если боевые действия все таки начнутся.

Напомним, что Украина не перестает конфликтовать с Россией. Ранее Петр Порошенко одобрил дополнительный пакет санкций, направленный на подрыв российской экономики.

 

Фото: Pravda.Ru

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Темы ВСУ Киев вооружение армия Украины Петр Порошенко
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