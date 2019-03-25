Порошенко пригрозил всем противникам Украины "смертоносным оружием"

Действующий президент Украины Петр Порошенко на своей официальной странице в Facebook опубликовал занятный пост, в котором особенно подчеркнул, что вооруженные силы Украины будут использовать против своих врагов «смертоносное оружие», если этого будет требовать ситуация.

Также глава Незалежной отметил, что в последнее время увеличились поставки вооружения в украинскую армию. Порошенко заявил, что ВСУ были переданы 420 единиц различного вооружения и боевой техники. По словам президента, в случае необходимости украинские военные умело используют все свое «смертоносное оружие».

Однако этим Петр Порошенко ограничиваться не стал. Он подчеркнул, что Россия продолжает выступать в качестве агрессора, провоцируя правительство Украины на конфликт. Именно поэтому, как сказал украинский президент, Украине необходимо максимально укрепить собственную оборону - это поможет эффективно и быстро ответить России, если боевые действия все таки начнутся.

Напомним, что Украина не перестает конфликтовать с Россией. Ранее Петр Порошенко одобрил дополнительный пакет санкций, направленный на подрыв российской экономики.

Фото: Pravda.Ru

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