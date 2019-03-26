В США рассказали о количестве ликвидированных в Сирии боевиков

Боевые действия против ИГИЛ (запрещенная в Российской Федерации террористическая организация) длятся уже долгие годы. Однако в последнее время стало вполне ясно, что боевикам осталось совсем недолго. Сейчас ДАИШ (арабское наименование ИГИЛ) насчитывает единицы бойцов, которые разбросаны по разным регионам.
О близком конце для террористов говорят многие факторы — у них не осталось подконтрольных территорий, в последних вооруженных столкновениях в бой пришлось идти женщинам и детям, многие боевики самостоятельно идут сдавать в плен.
И вот теперь в США решили рассказать, сколько же боевиков удалось ликвидировать за все время, которое ушло на операцию против ДАИШ. По словам специального представителя Соединенных Штатов Америки, американская армия разгромила почти 100 000 террористов. Кому-то удалось сбежать или сдаться, остальные были убиты военнослужащими США.
Напомним, что военная операция против ИГИЛ в Сирии и Ираке началась в 2015 году. Но стоит отметить, что вся деятельность в рамках операции велась без согласия местного правительства.
А на прошлой неделе представители Министерства обороны США заявили, что последняя база в деревне Багуз, которая ранее полностью принадлежала боевикам ДАИШ, захвачена. Некоторым террористам удалось укрыться в бомбоубежищах и сбежать, остальных ликвидировали.
Фото: Pravda. Ru
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