Для охраны Крымского моста была сформирована специальная бригада Росгвардии

Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал о том, что в Керчи была сформирована специальная морская бригада, в обязанности которой будет входить охрана самого длинного моста в Российской Федерации — Крымского.

В заявлении Золотова говорится, что новую бригаду обеспечили современным оружием, благодаря чему у бойцов ведомства будет возможность отражать любые атаки как с суши, так и с воды.

Напомним, что автомобильное движение по Крымскому мосту было запущено 16 мая 2018 года — на полгода раньше, чем планировалось изначально. Тогда первым по конструкции за рулем "КАМАЗа" проехал президент России Владимир Путин, во время торжественной церемонии открытия.

Отметим, что запустить движение поездов планируется уже в декабре этого года. 24 марта строители закончили устанавливать все пролеты железной дороги.

Ранее мы сообщали о том, что Росгвардии передали два транспортно-десантных катера БК-16, оснащенных современными навигационными системами, которые позволяют передвигаться в любых направлениях и при любых погодных условиях. Ведомство будет использовать их для охраны черноморских рубежей Крымского полуострова.

Фото: Pravda. Ru

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