В Индии завершились испытания противоспутникового оружия

Индийский премьер Нарендра Моди рассказал, что вооруженные силы Индии провели испытания собственного противоспутникового оружия. Отмечается, что в процессе тестирования был сбит аппарат, выведенный на низкую околоземную орбиту.
Теперь, по словам премьер-министра, Индия стала еще одной космической сверхдержавой, догнав в этой сфере Соединенные Штаты Америки, Россию и Китай.
Разработкой оружия занималась Индийская организация космических исследований и разработок. Моди отметил эффективность нового оружия и поблагодарил всех конструкторов и инженеров.
На данный момент только четыре страны имеют в списке вооружения космическое оружие. Однако в Минобороны Индии подчеркнули, что не собираются использовать оружие против какой-то определенной страны, но продолжат разработки в этом направлении.
Напомним, что ранее представители США обвинили Россию и Китай в том, что они не прекращают космическую гонку вооружений. В российском Министерстве обороны эту информацию назвали неверной.
Фото: Pravda. Ru
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