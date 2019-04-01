Германия начинает модернизацию танков "Леопард-2"

Официальный представитель правительства Германии рассказал о том, что немецкие власти готовы выделить 25 миллионов евро из бюджета для модернизации легендарных танков "Леопард-". Отмечается, что такая же сумма будет потрачена на закупку снарядов 155-го калибра для гаубицы PzH-2000.
Известно, что инженерам и конструктора предстоит провести модернизацию танков до Leopard-2 A7V. В соответствии с пунктами договора, модернизация боевых машин должна быть закончена до 2026 года.
О необходимости модернизации танков в Германии начали говорить еще 3 года назад, в 2016. На данный момент у Вооруженных сил Германии на вооружении стоит 225 единиц модели "Леопард-2". Еще 100 боевых машин планируют поставить на вооружение в ближайшем будущем.
Для проведения работ по модернизации танков был заключен контакт с компанией "РэйнМетал". Помимо всего прочего, инженеры оборудуют танки новым орудием, которое будет стрелять многоцелевыми снарядами DM11.
Стоит заметить, что в последнее время немецкая армия испытывает значительные проблемы с военной техникой и численностью личного состава. В Германии, как сообщают военные эксперты, острая нехватка офицеров.
Фото: Pravda. Ru
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