Министры иностранных дел стран НАТО соберутся для обсуждения "российской угрозы"

НАТО проведет собрание глав МИД стран, которые входят в военный блок для обсуждения всех последних инцидентов, в которых присутствует российский след. В частности, министры обсудят отравление Сергея Скрипаля, Керченский кризис, и другие, менее ажиотажные происшествия.
Встреча пройдет в столице США 3 или 4 апреля. Источник в Госдепе США рассказал, что встреча проводится по острой необходимости, поскольку Россия представляет угрозу Североатлантическому альянсу и в частности США. Источник отмечает, что на совещании будут подняты вопросы о нарушении Россией ДРСМД, "российская агрессия" в отношении Грузии, а также аннексию Крымского полуострова.
В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в НАТО знают о мирной позиции России. По его словам, в Североатлантическом альянсе знают, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, однако используют этот предлог для размещения военной техники вблизи российской границы.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о публикации МИД России полного текста сговора против СССР, который известен как Мюнхенское соглашение. Мюнхенское соглашение, которое историки называют апогеем "политики умиротворения", в дипведомстве охарактеризовали как основанное "на стремлении ослабить и уничтожить советское государство, на стратегической недооценке угрозы западным демократиям со стороны фашизма".
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