В Санкт-Петербурге из цеха вышел корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов"

В северной столице из цеха вышел современнейший корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов". В пресс-службе Военно-морского флота России рассказали, что подобные корабли играют значительную роль во флоте, повышая боевые возможности.
Отмечается, что корабль был собран на Средне-Невском заводе. Там же, судя по предоставленной информации, планируется разработать и выпустить еще порядка десяти подобных кораблей.
Сейчас на судостроительном предприятии окончены работы по формированию корпуса и нескольких надстроек корабля. Все остальные операции будут проводиться уже вне верфи.
В пресс-службе также пояснили, что спускать на воду новый корабль планируют уже в этом году — скорее всего, летом.
Стоит отметить, что название корабль получил не случайно. Владимир Емельянов — это экс-директор завода, Герой социалистического труда. "Владимир Емельянов" стал четвертым кораблем линейки проекта 12700. Ранее из верфи вышел "Александр Обухов", поставленный на вооружение в 2016 году.
Технологии, которые использовались при создании корабля, не имеют аналогов во всем мире. Созданный по методу вакуумной инфузии монолитный стеклопластиковый корпус значительно выигрывает в весе у обычных металлических, при этом показатель прочности у него даже выше. Таким корпусам не грозит коррозия, а длительность эксплуатации практически не ограничена.
Фото: Соцсети
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