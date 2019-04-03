Первый запуск индийской противоспутниковой ракеты был неудачным

Ранее мы уже сообщали о том, что 27 марта индийские вооруженные силы провели успешные испытания своей противоспутниковой ракеты. Однако стоит отметить, что этот пуск был не единственным — за шесть недель до успешных испытаний, Индия так же осуществила пуск подобной ракеты, но в тот раз все прошло неудачно.

В администрации Соединенных Штатов Америки пояснили, что первые тестовые запуски противоспутниковой ракеты прошли 12 февраля. Отмечается, что испытания проводили на военном полигоне, расположенном на территории острова Абдул Калам.

Судя по предоставленной информации, ракета все же взлетела, но рухнула в воды Бенгальского залива через 30 секунд полета. Проходили ли еще испытания ракет подобного типа — не уточняется.

На этой неделе индийский премьер Нарендра Моди заявил, что в Индии успешно завершились испытания противоспутникового оружия. Моди рассказал о том, что в ходе тестов был сбит спутник, выведенный на околоземную орбиту. Тогда премьер-министр пояснил, что теперь Индия встает в один ряд со сверхдержавами, которые уже владеют собственным противоспутниковым оружием — США, Россией и Китаем.

В индийском Министерстве иностранных дел отдельно отметили, что прошедшие испытания не направлены против какого-либо конкретного государства, и созданное в Индии оружие не несет угрозы.

Фото: Pravda. Ru

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