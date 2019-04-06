Американские спутники-шпионы "проверяли" российские космические аппараты

Американский фонд "За безопасный мир" опубликовал отчет, в котором есть информация о "проверке" комических аппаратов РФ американскими спутниками-шпионами. В отчете утверждается, что с 2014 по 2016 год на орбиту земли были выведены четыре американских спутника GSSAP, которые призваны контролировать космическое пространство в интересах США.

"Несмотря на секретность перемещений спутников GSSAP, нам удалось установить их высокую активность начиная с 2014 года. Результаты с других источников слежения показывают, что спутники-шпионы произвели большое количество сближений с многими спутниками, которые работают на геостационарной орбите", — говорится в публикации.

Авторы отчета утверждают, что спутники GSSAP сближались со всеми военными спутниками, которые были выведены на орбиту в 2014 года. В том числе с американскими, китайскими и российскими военными спутниками.

Примечательно то, что Соединенные Штаты Америки публично заявляли о выводе на земную орбиту спутников-шпионов, которые будут следить за другими объектами на орбите и космическим мусором.

Также США обвиняли Россию и Китай в том, что выводя военные спутники на орбиту Земли они создают угрозу для американских космических аппаратов. В США посчитали, что Китай и Россия ведут разработку противоспутниковых подразделений для начала полномасштабных военных операций в космосе.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о запуске ангольского спутника с Байконура. В результате выведения спутника на орбиту возникли трудности, спутник некоторое время находился в режиме тишины, однако вскоре вышел на связь.

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