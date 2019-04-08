Минобороны опубликовало ранее секретные материалы об освобождении Крыма

К 75-летию начала Крымской наступательной операции 1944 года Министерство обороны опубликовало коллекцию архивных документов, значительная часть которых ранее была засекречена. Представленные для ознакомления широкой общественности материалы посвящены освобождению городов полуострова от фашистских захватчиков.

Особый интерес представляют ранее недоступные исследователям документы обследования Аджимушкайских каменоломен под Керчью, где в течение нескольких месяцев находились тысячи советских граждан, оказывая сопротивление противнику. В публикации представлены дневник политрука Александра Сарикова, ведомости расхода воды в подземном убежище, книга медицинских назначений функционировавшего в каменоломнях госпиталя.

Также в юбилейную подборку включены материалы об эвакуации раненых и гражданского населения из осажденного Севастополя в 1942 году, о снабжении города продуктами, медикаментами и топливом в условиях постоянной бомбардировки советских транспортных судов вражеской авиацией.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о публикации Министерством обороны подборки документов об обороне и снабжении блокадного Ленинграда во время Великой отечественной войны.

Источник фото: june-22.mil.ru/cremea44

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