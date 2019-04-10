Боевые пловцы ТОФ приняли участие в военных учениях

Как рассказал глава пресс-службы Восточного военного округа Николай Воскресенский, в Японском море прошли очередные военные учения ТОФ (Тихоокеанский флот). В ходе тренировок перед боевыми пловцами было поставлено несколько серьезных задач: найти, заблокировать и "уничтожить" диверсантов импровизированного врага.
Легенда прошедших испытаний была следующей. С береговых постов наблюдения поступила информация о корабле, который дрейфует близ побережья. Отмечалось, что на контакт экипаж судна идти отказывается и не отвечает на радиосообщения.
К месту, в котором находился подозрительный дрейфующий корабль, были высланы два российских противодиверсионных морских судна, на которых находились боевые пловцы и небольшие скоростные лодки.
Прибыв в указанную точку, военнослужащие не обнаружили судно, о котором говорилось в сообщении. Оценив ситуацию, бойцы приняли решение заняться обследованием прибрежной зоны с целью найти условного противника.
Обнаружив диверсионную группу, военнослужащие открыли огонь, нанеся по противнику удар с помощью реактивных гранат. После этого к месту отправились саперы, которых сопровождали боевые пловцы. Интересно, что "враг" оставил мину, которую, как отмечается в сообщении пресс-службы, саперы быстро обнаружили, отбуксировали и ликвидировали.
Помимо этого, в ходе учений боевым пловцам пришлось принять участие в специально разыгранном вооруженном столкновении. Благодаря этому пловцы отработали навыки использования подводных автоматов и пистолетов.
Фото: Pravda. Ru
Читайте также:
Подполковник ТОФ попался на крупных хищениях
Трагедия на Русском. Десять лет спустя
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
США признали Голанские высоты израильскими. Зачем и почему? И почему именно сейчас? Как это повлияет на отношения этих стран внутрисирийское урегулирование? На эти и другие вопросы "Правды.Ру" ответил заместитель Ассоциации российских дипломатов, бывший посол в Саудовской Аравии Андрей Бакланов.