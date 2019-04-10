Боевые пловцы ТОФ приняли участие в военных учениях

Как рассказал глава пресс-службы Восточного военного округа Николай Воскресенский, в Японском море прошли очередные военные учения ТОФ (Тихоокеанский флот). В ходе тренировок перед боевыми пловцами было поставлено несколько серьезных задач: найти, заблокировать и "уничтожить" диверсантов импровизированного врага.

Легенда прошедших испытаний была следующей. С береговых постов наблюдения поступила информация о корабле, который дрейфует близ побережья. Отмечалось, что на контакт экипаж судна идти отказывается и не отвечает на радиосообщения.

К месту, в котором находился подозрительный дрейфующий корабль, были высланы два российских противодиверсионных морских судна, на которых находились боевые пловцы и небольшие скоростные лодки.

Прибыв в указанную точку, военнослужащие не обнаружили судно, о котором говорилось в сообщении. Оценив ситуацию, бойцы приняли решение заняться обследованием прибрежной зоны с целью найти условного противника.

Обнаружив диверсионную группу, военнослужащие открыли огонь, нанеся по противнику удар с помощью реактивных гранат. После этого к месту отправились саперы, которых сопровождали боевые пловцы. Интересно, что "враг" оставил мину, которую, как отмечается в сообщении пресс-службы, саперы быстро обнаружили, отбуксировали и ликвидировали.

Помимо этого, в ходе учений боевым пловцам пришлось принять участие в специально разыгранном вооруженном столкновении. Благодаря этому пловцы отработали навыки использования подводных автоматов и пистолетов.

Фото: Pravda. Ru

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