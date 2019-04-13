Немецкие СМИ назвали российские С-400 кошмаром для НАТО

Зенитный ракетный комплекс Российской Федерации С-400 является "кошмаром" для Североатлантического альянса.
Об этом пишет немецкое издание Stern.
Так, уверены авторы материала, российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются "бестселлером" и одной из самых мощных систем противовоздушной обороны в мире.
Для НАТО же, сообщают немецкие средства массовой информации, российские С-400 являются "кошмаром".
Авторы материала отмечают впечатляющие характеристики С-400 в обнаружении целей противника и радиусе действия. Также эксперты обращают внимание, что данный зенитный ракетный комплекс представляют немалую опасность и для так называемых самолетов-невидимок.
С-400, указывают авторы материала, являются более продвинутым, мощным и современным оружием, нежели американский противоракетный комплекс Patriot. К тому же, делятся своими наблюдениями немецкие журналисты, С-400 обходится Российской Федерации в два раза дешевле.
Отметим, что на этой неделе действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400 в страну в июле текущего года. Также власти Турции объявили о том, что если Соединенные Штаты Америки, как и обещают, откажут им в поставке своих комплексов Patriot, то Анкара будет и дальше сотрудничать с Москвой.
Напомним, что на сегодняшний день С-400 находятся на вооружении России, Белоруссии и Китая. В покупке российских зенитных ракетных комплексов также заинтересованы Индия, Саудовская Аравия, Марокко и Ирак.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американский новостной портал Business Insider составил рейтинг мощнейших армий мира. Первое место в списке досталось Соединенным Штатам Америки, а второе — Российской Федерации. Армии Германии же, что примечательно, эксперты отвели лишь 10-ю строчку рейтинга.
Фото: mil.ru.
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