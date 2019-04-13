Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Немецкие СМИ назвали российские С-400 кошмаром для НАТО

Силовые структуры » Министерство обороны

Зенитный ракетный комплекс Российской Федерации С-400 является "кошмаром" для Североатлантического альянса.


С-300 и С-400 в действии: видео учений в Астраханской...

Об этом пишет немецкое издание Stern.

Так, уверены авторы материала, российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются "бестселлером" и одной из самых мощных систем противовоздушной обороны в мире.

Для НАТО же, сообщают немецкие средства массовой информации, российские С-400 являются "кошмаром".

Авторы материала отмечают впечатляющие характеристики С-400 в обнаружении целей противника и радиусе действия. Также эксперты обращают внимание, что данный зенитный ракетный комплекс представляют немалую опасность и для так называемых самолетов-невидимок.

С-400, указывают авторы материала, являются более продвинутым, мощным и современным оружием, нежели американский противоракетный комплекс Patriot. К тому же, делятся своими наблюдениями немецкие журналисты, С-400 обходится Российской Федерации в два раза дешевле.

Отметим, что на этой неделе действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400 в страну в июле текущего года. Также власти Турции объявили о том, что если Соединенные Штаты Америки, как и обещают, откажут им в поставке своих комплексов Patriot, то Анкара будет и дальше сотрудничать с Москвой.

Напомним, что на сегодняшний день С-400 находятся на вооружении России, Белоруссии и Китая. В покупке российских зенитных ракетных комплексов также заинтересованы Индия, Саудовская Аравия, Марокко и Ирак.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американский новостной портал Business Insider составил рейтинг мощнейших армий мира. Первое место в списке досталось Соединенным Штатам Америки, а второе — Российской Федерации. Армии Германии же, что примечательно, эксперты отвели лишь 10-ю строчку рейтинга.

Фото: mil.ru.

Читайте также:

Комплексы С-400 проданы Турции. Победа или поражение?

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...

Темы С-400 СМИ США НАТО армия Китай война Турция Россия Германия
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Элитная недвижимость Москвы: сколько стоит?
Собаки
Венгерская овчарка: история породы, характер, уход
Авто
Звездные пары и их роскошные машины
Новости Все >
Прерывистое голодание способствует качественному сну
Париж и Берлин разочаровывают российских туристов чаще других городов Европы
Немецкие СМИ назвали российские С-400 кошмаром для НАТО
Помпео обвинил Россию в "неправомерном вмешательстве" в дела Венесуэлы
Вслед за Эстонией парусник "Седов" не пустила в свои воды Польша
Эксперты назвали цены на первичное жилье в "космических районах" столицы
Новый дом выходит на продажу в Москве каждые четыре дня
Столичный регион удерживает лидерство по ценам на вторичное жилье в России
Двойные стандарты: юрист ФБК закрывает глаза на преступления своих сторонников
Отопительный сезон в Подмосковье закончится в конце апреля
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Прибалтика
Зачем Эстонии понадобилась Россия?

В Таллине уже почти год нет посла США. Неожиданно эстонские власти заговорили о необходимости дружбы с Россией, а президент Керсти Кальюлайд собралась 18 апреля 2019 года с визитом в Москву. Возможно, этот визит — способ напомнить Дональду Трампу о том, что у Эстонии есть и другой вектор развития — в сторону России? Мнение эксперта "Правды.Ру".

Зачем Эстонии понадобилась Россия?
Россиянин отказался от уникальной операции, которая спасла бы ему жизнь, из-за жены и сына
Наука и техника
Россиянин отказался от уникальной операции, которая спасла бы ему жизнь, из-за жены и сына
Евросоюз
Нидерланды показывают, от чего умрет Евросоюз
Военные новости
Талибы заявили, что им удалось сбить американский бомбардировщик B-52
Общество
Путин заработал в прошлом году на 1,3 млн меньше, чем Медведев

Высшие должностные лица страны опубликовали сведения о своих доходах и имуществе за 2018 год. Оказалось, что Владимир Путин заработал за год 8,6 млн рублей, а Дмитрий Медведев — 9,9 млн.

Путин заработал в прошлом году на 1,3 млн меньше, чем Медведев
Совфед предупредил об угрозе войны из-за возможных провокаций в Керченском проливе
Мир. Новости мира
Совфед предупредил об угрозе войны из-за возможных провокаций в Керченском проливе
Южная Америка
Эквадор не выдал, а выгодно продал Ассанжа
Космос
Эксперт: в России есть программа по космосу, но она не выполняется
Новости Украины
Штаб Порошенко обвинили в публикации видео, где Зеленского сбивает фура

В ролике Зеленского сбивает фура, после чего на экране появляется надпись "У каждого своя дорога".

Штаб Порошенко обвинили в публикации видео, где Зеленского сбивает фура
МЦ-116М - первая бесшумная снайперская винтовка
Военные новости
МЦ-116М - первая бесшумная снайперская винтовка
Авто
ГИБДД предложила резко поднять штрафы за превышение скорости
Человеческий фактор
Помощник бывшего директора ФСБ скончался вскоре после смерти своего начальника
Любовь Степушова Эквадор не выдал, а выгодно продал Ассанжа Любовь Степушова Анна Стрельцова "Лайфхаки" для тех, кто готовится к ЕГЭ Анна Стрельцова Рустем Сафронов Ненависть в США: кто жмет на курок Рустем Сафронов
Комментарии
Париж и Берлин разочаровывают российских туристов чаще других городов Европы
Совфед предупредил об угрозе войны из-за возможных провокаций в Керченском проливе
Помпео обвинил Россию в "неправомерном вмешательстве" в дела Венесуэлы
Двойные стандарты: юрист ФБК закрывает глаза на преступления своих сторонников
Совфед предупредил об угрозе войны из-за возможных провокаций в Керченском проливе
Вслед за Эстонией парусник "Седов" не пустила в свои воды Польша
Вслед за Эстонией парусник "Седов" не пустила в свои воды Польша
Совфед предупредил об угрозе войны из-за возможных провокаций в Керченском проливе
Немецкие СМИ назвали российские С-400 кошмаром для НАТО
Священник, наказанный за участие его жены в конкурсе красоты, объяснил причину произошедшего
Священник, наказанный за участие его жены в конкурсе красоты, объяснил причину произошедшего
Путин заработал в прошлом году на 1,3 млн меньше, чем Медведев
Житель Коми проломил стену магазина и украл 11 тортов
Путин заработал в прошлом году на 1,3 млн меньше, чем Медведев
Немецкие СМИ назвали российские С-400 кошмаром для НАТО
Помпео обвинил Россию в "неправомерном вмешательстве" в дела Венесуэлы
Помпео обвинил Россию в "неправомерном вмешательстве" в дела Венесуэлы
Путин заработал в прошлом году на 1,3 млн меньше, чем Медведев
Вслед за Эстонией парусник "Седов" не пустила в свои воды Польша
Эксперт: в России есть программа по космосу, но она не выполняется
Вслед за Эстонией парусник "Седов" не пустила в свои воды Польша
История и современность Все >
Кому был выгоден крестовый поход детей?
Кому был выгоден крестовый поход детей?
НАСА использует близнецов для изучения воздействия космоса на человека
НАСА использует близнецов для изучения воздействия космоса на человека
Немецкие СМИ назвали российские С-400 кошмаром для НАТО
Немецкие СМИ назвали российские С-400 кошмаром для НАТО
Советский снайпер на приеме первой леди США
Советский снайпер на приеме первой леди США
Канадский депутат: подлодки НАТО могут неожиданно появиться в Черном море
Канадский депутат: подлодки НАТО могут неожиданно появиться в Черном море
Хакеров из Fancy Bear заподозрили в атаке на минобороны Испании
Хакеров из Fancy Bear заподозрили в атаке на минобороны Испании
Как турки едва не заставили Петра I отдать Псков шведам
Как турки едва не заставили Петра I отдать Псков шведам
Внезапно и странно: почему смерть Бориса Годунова насторожила современников
Внезапно и странно: почему смерть Бориса Годунова насторожила современников
Юра, мы - все? Что происходит с космонавтикой
Юра, мы - все? Что происходит с космонавтикой
Одним все, другим дно: анализ имущественного неравенства россиян
Одним все, другим дно: анализ имущественного неравенства россиян
Домашнее Все >
Подкормка роз сразу после зимы
Цветы и растения
Подкормка роз сразу после зимы
Не для компоста: что в него лучше не класть
Советы
Не для компоста: что в него лучше не класть
Дайкон: особенности выращивания, применение и польза
Овощи
Дайкон: особенности выращивания, применение и польза
Дачная борьба с комарами - фумигатор или репеллент?
Вредители и болезни
Дачная борьба с комарами - фумигатор или репеллент?
Правильный уход за клумбами на дачном участке
Цветы и растения
Правильный уход за клумбами на дачном участке
Слива Стенли: урожай в 60 килограммов
Плодовые
Слива Стенли: урожай в 60 килограммов
Как привить детям здоровый образ жизни
Как привить детям здоровый образ жизни
Почему опасно выкладывать фото малышей в соцсетях
Почему опасно выкладывать фото малышей в соцсетях
Почему женщины перестали носить сексуальную одежду
Почему женщины перестали носить сексуальную одежду
Как поскорее отрастить волосы после плохой стрижки
Как поскорее отрастить волосы после плохой стрижки
Интересные способы, которые помогут сохранить свежесть волос
Интересные способы, которые помогут сохранить свежесть волос
Bayer назвал противозачаточные опасными для здоровья
Bayer назвал противозачаточные опасными для здоровья
Звезды отмечают день космонавтики
Звезды отмечают день космонавтики
5 вопросов, которые следует задать бывшему перед возобновлением отношений
5 вопросов, которые следует задать бывшему перед возобновлением отношений
Три витамина, которые почти всегда в дефиците
Три витамина, которые почти всегда в дефиците
Правила промывания носа в домашних условиях
Правила промывания носа в домашних условиях
Мужское Все >
В Швейцарии могут отказаться от стратегических резервов кофе
В Швейцарии могут отказаться от стратегических резервов кофе
Самые необычные способы ловли рыбы
Самые необычные способы ловли рыбы
Магия уборки: десять советов от Мари Кондо
Магия уборки: десять советов от Мари Кондо
Как удачно использовать цветные элементы в дизайне кухни?
Как удачно использовать цветные элементы в дизайне кухни?
Стиль эклектика в дизайне интерьера
Стиль эклектика в дизайне интерьера
Ответы на интересные вопросы о домашней пыли
Ответы на интересные вопросы о домашней пыли
Как обустроить квартиру в стиле "лофт"
Как обустроить квартиру в стиле "лофт"
Польза упражнения "планка" и его влияние на организм
Новости спорта
Польза упражнения "планка" и его влияние на организм
Мифы в мире фитнеса
Новости спорта
Мифы в мире фитнеса
Восстанавливаемся после тренировок
Новости спорта
Восстанавливаемся после тренировок
Как добиться низкого содержания жира в организме
Новости спорта
Как добиться низкого содержания жира в организме
Четыре главных вопроса о йоге
Новости спорта
Четыре главных вопроса о йоге
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Как оценивается адекватность водителей в такси
Авто
Как оценивается адекватность водителей в такси
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Авто
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Самые быстрые факты о Ferrari
Авто
Самые быстрые факты о Ferrari
Новости Украины
О чем беседуют с Порошенко Меркель и Макрон

Ангела Меркель приняла действующего президента Украины Петра Порошенко. Эммануэль Макрон примет и Порошенко, и его соперника — ﻿ Владимира Зеленского. Зачем?

О чем беседуют с Порошенко Меркель и Макрон
Выборы для Украины - стояние на реке Угре
Новости Украины
Выборы для Украины - стояние на реке Угре
Лукашенко не умеет играть в хоккей
Новости Белоруссии
Лукашенко не умеет играть в хоккей
Сирии нужно пойти по пути Танзании - мнение
Ближний Восток
Сирии нужно пойти по пути Танзании - мнение
Эксперт пояснил, почему Египет отказался от "арабского НАТО"
Ближний Восток
Эксперт пояснил, почему Египет отказался от "арабского НАТО"
Зачем Эстонии понадобилась Россия?
Прибалтика
Зачем Эстонии понадобилась Россия?
Нидерланды показывают, от чего умрет Евросоюз
Евросоюз
Нидерланды показывают, от чего умрет Евросоюз
США просто украли деньги Венесуэлы
Южная Америка
США просто украли деньги Венесуэлы
Курды на Голанах опять попали под раздачу
Ближний Восток
Курды на Голанах опять попали под раздачу
"У НАТО клочьями лезет шерсть, но зубы пока целы"
Мир. Новости мира
"У НАТО клочьями лезет шерсть, но зубы пока целы"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ