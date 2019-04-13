В Черном море завершились масштабные учения НАТО

Корабли постоянной морской группы Североатлантического альянса завершили свои учения "Морской щит — 2019", что проходили в акватории Черного моря.
Об этом сообщает руководство НАТО.
Отметим, что в масштабных учениях под командованием Румынии участвовали морские военные корабли Болгарии, Турции, Канады и Нидерландов. Перед этим, напомним, моряки Североатлантического альянса отработали в Черном море маневры совместно с Украиной и Грузией.
В начале апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вверенный ему военно-политический блок согласовал меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. Так, указал Столтенберг, Североатлантический альянс не только помог двум постсоветским республикам, но и сам получил новые необходимые знания. Так, по словам Столтенберга, Североатлантический альянс улучшил свою осведомленность о ситуации в акватории Черного моря.
Отметим, что корабли Военно-морских сил Российской Федерации во время учений НАТО "Морской щит — 2019" также выходили в Черное море для учений. Российские моряки отработали погрузку бронетранспортеров и личного состава на большой десантный корабль "Азов", а также высадку десанта на незнакомый участок побережья.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Польша не пустила в свои территориальные воды российский парусник "Седов". Напомним, что буквально несколько дней назад с морским судном точно также поступили и в Прибалтике.
Фото: flickr.com.
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