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Источник Правда.Ру

Украине понадобились ракеты, которые смогут летать до Урала

Силовые структуры » Министерство обороны

По словам бывшего заместителя главы генштаба Украины Игоря Романенко, Вооруженным силам государства уже сейчас необходимы ракеты, которые могли бы летать до Урала. Такое заявление чиновник сделал в интервью изданию "Главред".

Украине понадобились ракеты, которые смогут летать до Урала. 403078.jpeg

Здесь стоит напомнить, что согласно Будапештскому меморандуму, который подписали еще в декабре 1994 года, Украина лишилась возможности производить не только ядерное оружие, но и просто ракеты.

До этого момента на вооружении украинской армии стояли только старые Точки-У, дальность которых достигает всего 120 километров. По словам Романенко, теперь Украине приходится пожинать "плоды данного подхода".

Помимо этого, на Украину все еще распространяются ограничения, связанные с максимальной дальностью ракет армии государства — сейчас ракеты Незалежной не должны преодолевать дистанцию больше, чем 300 километров.

Поэтому Романенко уверен, что Украине срочно нужны ракеты, которые смогли бы долетать минимум до Урала или вообще покрывали бы всю территорию России. Однако чиновник подчеркнул, что это необходимо исключительно для сдерживания Российской Федерации, а не для нанесения удара.

Фото: Pravda. Ru

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