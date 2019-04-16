Великобритания отправила в Эстонию авиацию для противодействия "российской угрозе"

Глава Министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон рассказал о том, что на территорию Эстонии были передислоцированы боевые вертолеты Apache и более ста солдат армии Соединенного Королевства. Политик отметил, что основная причина, по которой было принято решение о переброске части войск — противодействие угрозе, исходящей со стороны Российской Федерации.
Известно, что британские военнослужащие будут принимать участие в маневрах Североатлантического альянса у границ России. Судя по имеющимся данным, все маневры войска НАТО проводят из-за того, что в РФ с визитом собирается прибыть эстонский лидер Керсти Кальюлайд. Однако стоит отметить, что подобные действия не прибавляют официальному визиту "позитивного фона".
Многие эксперты подчеркнули, что правительство Эстонии на данный момент просто находится под давлением, становясь заложниками решений, которые были приняты военно-политическим блоком НАТО.
Всего Великобритания отправила в Эстонию пять вертолетов — эту информацию уже официально подтвердили в Министерстве обороны государства. Всего боевые вертолеты пробудут на новом месте дислокации порядка трех месяцев. Напомним, что еще 1000 военнослужащих Соединенного Королевства с 2017 года пребывают на территории Эстонии. Также там дислоцированы британские танки и различная бронетехника.
Фото: Pravda.Ru
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