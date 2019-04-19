Россия хотела исключить возможность ядерной войны с США

Судя по предоставленной информации, российское правительство отправляло американским властям официальный документ в октябре прошлого года. В тексте отправленного сообщения говорилось о том, что ядерная война принесет беды обеим странам и в ней не будет победителя, именно поэтому нельзя допустить ее начала.
Также отмечается, что Российская Федерация предлагала Соединенным Штатам Америки подписать официальный договор, который должен будет исключить возможность начала ядерной войны — как намеренной, так и случайной.
Однако ответ Россия так и не получила, хотя прошло больше полугода. В пресс-службе американского посольства в Москве пояснили, что Соединенные Штаты до сих пор уверены в эффективности тех методов, которые сейчас помогают контролировать вооружение.
Стоит напомнить, что действия США в этом вопросе крайне противоречивы. Например, в феврале этого года Америка заявила об остановке соблюдения правил ДРСМД (Договор о ракетах средней и меньшей дальности). Тогда и президент России Владимир Путин сказал, что РФ будет зеркально реагировать на решения Штатов по данному вопросу.
Фото: Pravda.Ru
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