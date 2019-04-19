Франция отправляет в Эстонию военную технику и солдат

Официальный представитель Министерства обороны Франции рассказал о том, что командование намерено отправить в Эстонию порядка трех сотен военнослужащих и больше двадцати единиц военной техники.

Железной дорогой будет отправлены танки Leclerc в количестве пяти штук, а также двадцать боевых машин пехоты. Сообщается, что основным местом дислокации военнослужащих и боевой техники будет эстонский город Тапа, расположенный примерно в 130 километрах от российской границы.

В составе дивизии будут находиться военнослужащие из 2-й бригады французской армии и бойцы из Французского иностранного легиона. Отмечается, что войска перебрасывают в рамках задачи Североатлантического альянса по наращиванию военной мощи в государствах Балтии.

Ранее президентам России и Эстонии удалось провести переговоры (впервые с 2008 года). Владимир Путин и Керсти Кальюлайд, как сообщают источники, обсуждали "российскую угрозу", о которой в последнее время так много говорят в США и военно-политическом блоке НАТО.

Фото: Соцсети

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