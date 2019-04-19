В ФСБ хотят внедрить российский шифр в iPhone, Samsung и Apple Watch

ФСБ рассматривает возможность внедрения российского шифрования в новые модели iPhone, Samsung и Apple Watch.



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Данные гаджеты, напомним, работают без физической сим-карты.

Минкомсвязи РФ же требует перевести все устройства, передающие сигналы сотовой связи, на российские алгоритмы криптографии, отмечают в ФСБ.

Примечательно, что производителям устройств для выполнения требований Минкомсвязи РФ и ФСБ придется присылать чипы от своих гаджетов в Россию. Отечественные специалисты сделают с ними все необходимое, а потом вышлют их им обратно.