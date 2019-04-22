Ту-214ОН совершит наблюдательный полет над Соединенными Штатами Америки

Разработанный на базе обычного пассажирского Ту-214, самолет авиационного наблюдения Ту-214ОН совершит наблюдательный полет над Соединенными Штатами Америки. Сообщается, что российские инспекторы будут совершать полеты в воздушном пространстве США с 22 по 27 апреля.

Отметим, что вся наблюдательная деятельность ведется в строгом соответствии с пунктами Договора об открытом небе. По словам главы национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, все вылеты российский экипаж будет совершать со специально оборудованного аэродрома Открытого неба Роузкранс.

Отмечается, что маршрут уже составлен, недавно его согласовали с американским правительством. Кроме того, представители Соединенных Штатов лично будут находиться на борту российского самолета, чтобы контролировать соблюдение установленных договоренностей.

Ранее сообщалось, что еще один российский самолет будет проводить наблюдательный полет - Ан-30Б будет пролетать над территорией Польщи, собирая информацию о войсках, дислоцированных на территории государства.

Фото: Соцсети

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