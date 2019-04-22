Моряки не получили суточные за боевые действия в Сирии

Судя по предоставленной информации, моряки, служащие на кораблях Черноморского флота, требуют перевести им суточные за несколько командировок в Сирию. Сообщается, что экипажам трех кораблей ЧФ в выплате было отказано, после чего военнослужащие приняли решение обратиться в суд.
Служащие по контракту моряки требуют выплатить по 200 тысяч рублей каждому, а офицерский состав рассчитывает на перевод 300 тысяч рублей. Но в суде заявили, что походы на кораблях, осуществленные по приказу Министерства обороны России от 2011 года, не являются командировками. А это значит, что и суточные за них экипажи не получат.
Отмечается, что коллективный иск от 27 моряков был отклонен в начале этого месяца. По словам адвоката военнослужащих Александра Федорченко, полная сумма суточных для офицерского состава достигает порядка 62$, а для рядовых и сержантов 43$. Однако из этих сумм около семидесяти процентов высчитывается на покупку продуктов питания, поэтому офицеры планировали получать оплату 18,6$, а сержанты и рядовые 12,9$ за каждый день нахождения в зоне боевых действий. Сначала недовольные моряки обратились с рапортами к своим командирам, но, получив отказ, отправились с иском в суд, где их все равно ждала неудача.
Отметим, что выплат требуют экипажи сразу трех боевых кораблей. Известно, что один из них — тральщик "Ковровец", вставший на вооружение российского флота в 1974 году. А с мая 2016 года военный корабль занимается противоминным патрулированием у сирийских берегов.
Фото: Pravda.Ru
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