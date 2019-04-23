Армия Халифы Хафтара начала второй этап наступления на Триполи

Бойцы Ливийской национальной армии, находящейся под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара, приступили ко второй фазе вооруженного наступления на город Триполи, являющийся столицей Ливии. Информацию об этом начало распространять независимое испанское информационное агентство Agencia EFE.
Известно, что самые ожесточенные бои на данный момент проходят в пригороде Айн-Зара, который находится на удалении всего в двадцать километров от центральной части столицы Ливии. Отмечается, что, помимо стрелкового оружия и большого количества бронетехники, войска используют артиллерийские установки.
Пока ни ЛНА, ни ПНС не говорили о потерях среди военнослужащих или мирного населения. Нет информации и о перевесе сил.
Напомним, что глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар начал наступать на Триполи в начале апреля. Военнослужащим Хафтар зачитал приказ под названием "Операция Триполи". Пока что все вооруженные столкновения проходили на территории пригородов.
По данным ООН, конфликт в Ливии с 4 апреля унес жизни 246 человек. Еще 1228 военнослужащих и мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.
Фото: Pravda.Ru
Читайте также:
Почему Запад встревожен слухами о входе России в Ливию
Путин "заберет" Ливию, как Сирию
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Ученые радуют нас новостями о пользе музыки: оказалось, что Вивальди помогает думать. В ходе экспериментов специалисты Нортумбрийского университета выяснили, что "Времена года" Вивальди стимулируют скорость мышления, память и внимание, произведения Моцарта оздоравливают, а музыка Бетховена врачует душевные раны, помогает разобраться в чувствах.
По предварительным данным, Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко с результатом в 71,8% против 28,2%.
Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Почему никто не берет на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке, объясняет военный эксперт Александр Перенджиев.