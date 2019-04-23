Армия Халифы Хафтара начала второй этап наступления на Триполи

Бойцы Ливийской национальной армии, находящейся под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара, приступили ко второй фазе вооруженного наступления на город Триполи, являющийся столицей Ливии. Информацию об этом начало распространять независимое испанское информационное агентство Agencia EFE.

Известно, что самые ожесточенные бои на данный момент проходят в пригороде Айн-Зара, который находится на удалении всего в двадцать километров от центральной части столицы Ливии. Отмечается, что, помимо стрелкового оружия и большого количества бронетехники, войска используют артиллерийские установки.

Пока ни ЛНА, ни ПНС не говорили о потерях среди военнослужащих или мирного населения. Нет информации и о перевесе сил.

Напомним, что глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар начал наступать на Триполи в начале апреля. Военнослужащим Хафтар зачитал приказ под названием "Операция Триполи". Пока что все вооруженные столкновения проходили на территории пригородов.

По данным ООН, конфликт в Ливии с 4 апреля унес жизни 246 человек. Еще 1228 военнослужащих и мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Фото: Pravda.Ru

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