Следователи заинтересовались пассажиром самолета, угрожавшим стюардессам

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту угроз стюардессам со стороны пассажира рейса Бангкок - Москва.



«Я хулиганил» - избивший стюардессу дебошир рассказал о происшествии на борту самолета / Новости от 30.01.2019 09:39

Как передает агентство ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя СК России Светланы Петренко, накануне появилась информация о том, что 22 апреля пассажир на борту самолета, летевшего из Бангкока в Москву, начал вести себя неадекватно.

По словам очевидцев, мужчина стал угрожать стюардессам и другим членам экипажа, а также пытался покинуть салон через аварийный люк. С помощью других пассажиров дебошира удалось успокоить. После посадки мужчину передали сотрудникам полиции.

"Александр Бастрыкин поручил подчиненным сотрудникам выяснить все обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям авиадебошира", - сообщила Петренко.