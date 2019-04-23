Следователи заинтересовались пассажиром самолета, угрожавшим стюардессам

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту угроз стюардессам со стороны пассажира рейса Бангкок - Москва.
Как передает агентство ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя СК России Светланы Петренко, накануне появилась информация о том, что 22 апреля пассажир на борту самолета, летевшего из Бангкока в Москву, начал вести себя неадекватно.
По словам очевидцев, мужчина стал угрожать стюардессам и другим членам экипажа, а также пытался покинуть салон через аварийный люк. С помощью других пассажиров дебошира удалось успокоить. После посадки мужчину передали сотрудникам полиции.
"Александр Бастрыкин поручил подчиненным сотрудникам выяснить все обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям авиадебошира", - сообщила Петренко.
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