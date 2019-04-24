В Турции рассказали, как ответят на отказ США поставлять F-35

В турецком Министерстве иностранных дел рассказали о том, что военно-воздушным силам государства действительно нужны новые истребители. Однако Соединенные Штаты Америки отказываются поставлять в армию Турции свои F-35.

С заявлением по этому поводу выступил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, который сказал, что Турция вполне сможет "удовлетворить потребность в истребителях пятого поколения в другом месте". По словам политика, Турция будет выбирать из самых лучших технологий, существующих на сегодняшний дент.

При этом Чавушоглу отметил, что на данный момент у Турции нет никаких проблем с поставками F-35.

Напомним, что дипломатический конфликт между Соединенными Штатами и Турцией начался сразу после того, как Анкара заявила о намерении заключить с Россией контракт на поставку зенитных ракетных комплексов С-400. Такое решение обеспокоило Запад потому, что российские ЗРК собирались использовать совместно с американскими истребителями, что могло помочь потенциальному противнику заполучить секретную информацию о F-35 и выявить его слабые стороны.

Президент Турции Тайип Эрдоган по этому поводу заявил, что турецкое правительство не пойдет на поводу у США и вопрос с покупкой С-400 можно считать закрытым.

Фото: Pravda.Ru

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