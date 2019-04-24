США пригрозили России авианосцами в Средиземном море

Представитель американского посольства в Российской Федерации Джон Хантсман посетил два авианосца Соединенных Штатов Америки, которые на данный момент находятся в акватории Средиземного моря. После визита политик сказал, что эти корабли должны продемонстрировать России необходимость прекращения дестабилизирующей деятельности во всем мире.
По словам Ханстмана, каждый авианосец — это "100 000 тонн международной дипломатии".
Напомним, что оба авианосца находятся в Средиземном море с 23 апреля. Речь идет об авианесущих крейсерах "Авраам Линкольн" и "Джонс. С. Стеннис". До этого авианосцы Военно-морских сил Соединенных Штатов были в Средиземном море в 2016 году.
Отдельно посол США подчеркнул, что даже один подобный авианосец способен обеспечивать "огромную эффективность и маневренность", а две авианесущие группы и вовсе могут сдерживать одностороннюю агрессию любого государства.
Отмечается, что всего на крейсерах размещены сто тридцать боевых самолетов и порядка девяти тысяч военнослужащих. Помимо этого, в группе сопровождения авианосцев находятся десять других надводных кораблей ВМС США.
Фото: Pravda.Ru
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