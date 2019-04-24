В Москве заявили, что НАТО следует прекратить военную активность у границ РФ

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов выступил с очередным призывом к военно-политическому блоку НАТО. По словам руководителя Генштаба, страны Североатлантического альянса должны остановить наращивание военного присутствия вблизи российских границ.

По мнению Герасимова, только это может поспособствовать снижению напряженности, которая на сегодняшний день существует между государствами НАТО и Российской Федерацией.

Чиновник отметил, что, ко всему прочему, Североатлантическому альянсу следует перестать присылать в больших количествах военнослужащих, танки, бронетранспортеры и авиацию в страны Прибалтики и Восточной Европы.

Валерий Герасимов призывает Запад перестать расценивать Россию как своего врага. Он отметил, что НАТО вполне может остановиться и прекратить конфликт между Североатлантическим альянсом и РФ.

Ранее Герасимов рассказал о том, что из-за стягивания вооружения НАТО в западном и южном направлении России придется отправить в Южный и Западный военный округа больше военнослужащих и бронетехники.

Фото: Pravda.Ru

Читайте также:

Что Герасимов объяснил Меркель?

Лавров и Герасимов привезли мир в Сирию?