Иностранные СМИ сняли постановочный фильм о гибели людей в Сирии от химоружия

Глава Центра по примирению сторон в Сирии Виктор Купчишин рассказал о том, что зарубежными СМИ был снят постановочный фильм о гибели сирийской семьи. Отмечается, что по сюжету мирные жители погибают из-за химической атаки, организованной армией правительства.

Купчишин рассказал, что фильм снимали неподалеку от города Морек (провинция Хама). По его словам, это всего лишь еще одна попытка боевиков дестабилизировать ситуацию в государстве. Купчишин призвал командование незаконных вооруженных формирований перейти к методам мирного урегулирования ситуации.

До этого в российском Центре примирения сторон в Сирии рассказали о том, что спецподразделениями французской армии на территорию Сирии были ввезены химические вещества, произведенные на основе хлора. Сообщалось, что химическое оружие было замаскировано под обычные кислородные баллоны. Месяц назад опасные химикаты доставили сразу в несколько сирийских городов.

Также говорилось о том, что военнослужащие бельгийской армии с 14 по 27 марта вели съемку авиационных ударов Воздушно-космических сил Российской Федерации по наземным объектам террористов. Данные кадры предполагалось представить как проведение химической атаки.

Фото: Pravda.Ru

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