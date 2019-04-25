В МИД России отреагировали на заявления посла США об авианосцах

Заместить главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что в Москве сожалеют о словах Джона Хантсмана по поводу авианосцев военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. Напомним, что два авианесущих крейсера ВМС США на данный момент находятся в Средиземном море.

Рябков заявил, что в российском правительстве не хотят чтобы "мегафонная дипломатия США стала мегатонной". По словам замглавы Министерства иностранных дел РФ, победителей при таком исходе не будут, а все дипломаты с американской стороны будут жалеть о том, что не смогли выйти на более спокойный и адекватный диалог.

Ранее мы сообщали о том, что Джон Хантсман, занимающий пост посла Соединенных Штатов в России, пригрозил РФ двумя авианосцами, которые сейчас находятся в акватории Средиземного моря. Американский политик заявил, что это "100 000 тонн дипломатии" и сказал, что правительству РФ стоит прекратить дестабилизирующую деятельность по всему миру.

Отметим, что на двух авианосцах ВМС Соединенных Штатов Америки находятся порядка 9 000 моряков и морских пехотинцев. Помимо этого, авианесущие крейсеры несут на себе сто тридцать боевых самолетов. Также известно, что прикрывают американские авианосцы десять других судов ВМС США.

Фото: Pravda.Ru

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