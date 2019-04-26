В КНДР рассказали о величайшей ошибке США

Глава Министерства обороны КНДР Но Гван Чхольэ заявил, что у правительства Соединенных Штатов Америки никогда не получится поставить Северную Корею "на колени".

Северокорейский чиновник подчеркнул, что никакие санкции не помогут Соединенным Штатам заставить КНДР идти у них на поводу. А если власти США считают иначе, то они "сильно ошибаются".

Также Чхольэ отметил, что Северная Корея будет продолжать прикладывать максимум усилий для стабилизации ситуации на Корейском полуострове и недопущения начала военных действий.

В Минобороны подчеркнули, что Северная Корея строго следует соглашениям между КНДР и Южной Кореей, что должно поспособствовать снятию угрозы войны и установлению мира на постоянной основе.

Напомним, что в феврале этого года была организована встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Отмечалось, что Трамп хотел убедить главу Северной Кореи сдать ядерное оружие, однако Ким Чен Ын отказался. Из-за этого саммит можно считать безрезультатным.

Фото: Pravda.Ru

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