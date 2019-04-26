Трамп заявил о необходимости уничтожения ядерного оружия

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил в эфире американского телеканала Fox News и заявил, что всем государствам, у которых есть ядерное оружие, нужно от него избавиться.

Таким заявлением американский лидер прокомментировал встречу главы Северной Кореи Ким Чен Ына и президента Российской Федерации Владимира Путина. Президент РФ на этой встрече, напомним, сказал, что Россия готова оказать поддержку Соединенным Штатам в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

Трамп подчеркнул, что избавиться от ядерного оружия следует как США, так и России с Китаем.

Ранее мы сообщали о том, что Россия направляла официальное письмо правительству Соединенных Штатов, в котором призывала США решить вопрос с ядерным оружием и отказаться от него. Отмечалось, что применение данного вооружения принесет беды всем участникам возможного конфликта, и победителей в такой войне не будет. Однако из США ответа не было уже больше полугода.

Фото: Pravda.Ru

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