Трамп заявил о необходимости уничтожения ядерного оружия

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил в эфире американского телеканала Fox News и заявил, что всем государствам, у которых есть ядерное оружие, нужно от него избавиться.
Таким заявлением американский лидер прокомментировал встречу главы Северной Кореи Ким Чен Ына и президента Российской Федерации Владимира Путина. Президент РФ на этой встрече, напомним, сказал, что Россия готова оказать поддержку Соединенным Штатам в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.
Трамп подчеркнул, что избавиться от ядерного оружия следует как США, так и России с Китаем.
Ранее мы сообщали о том, что Россия направляла официальное письмо правительству Соединенных Штатов, в котором призывала США решить вопрос с ядерным оружием и отказаться от него. Отмечалось, что применение данного вооружения принесет беды всем участникам возможного конфликта, и победителей в такой войне не будет. Однако из США ответа не было уже больше полугода.
Фото: Pravda.Ru
Читайте также:
Трамп предложил России ядерную сделку
Трамп рассказал о письме от Путина
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Зеленский разоблачит роль Тимошенко и Турчинова в "сдаче Крыма", его политика в отношении полуострова будет чрезвычайно жесткой, считает политолог Олег Соскин.
Зеленский разоблачит роль Тимошенко и Турчинова в "сдаче Крыма", его политика в отношении полуострова будет чрезвычайно жесткой, считает политолог Олег Соскин.
27-летний боец Магомед Юнусилау лишился отца, которого избили полицейские. 46-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице.
Принятие закона об украинском языке как государственном показывает, что Крым и Донбасс сделали правильный выбор, считает украинский эксперт Александр Дудчак.