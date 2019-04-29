Властям Турции предлагают заменить F-35 на Су-57

Турецкие граждане призывают властей приобрести боевые самолеты Су-57 российского производства взамен истребителей пятого поколения F-35 Соединенных Штатов Америки.
Ранее в руководстве российской корпорации "Рособоронэкспорт" заявили, что готовы обсудить с правительством Турции возможность поставок Су-57. Подчеркивалось, что истребители Российской Федерации являются отличной альтернативной боевым самолетам F-35.
Напомним, что до сих пор продолжается дипломатический конфликт между правительством Турции и Соединенными Штатами. Напряженность в отношениях между государствами появилась после того, как в Анкаре заявили о покупке российских зенитных ракетных комплексов С-400. Сразу после того, как стало известно о контракте на поставку ЗРК, в США прекратили продавать Турции оборудование для истребителей F-35. Все страны Североатлантического альянса выступали против этой сделки, поскольку ракетные комплексы российского производства Турция планировала использовать совместно с американскими истребителями. Это позволило бы противникам США собирать информацию о F-35 и находить его слабые места.
Стоит отметить, что Турция в этом вопросе решила вести себя довольно жестко. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не пойдет "на поводу у США" и вопрос с покупкой российских ЗРК можно считать закрытым.
Фото: Pravda.Ru
Читайте также:
Почему F-35 проиграет Су-57 первый же бой?
Летчик назвал F-35 ошибкой природы
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
На календаре последняя суббота перед Пасхой. Ее зовут "тихой", ввиду обычая верующих в этот день поменьше говорить, храня благоговейную тишину после свершившегося в Великую пятницу страшного таинства - Распятия Христа. Но более распространенное ее название - Великая. Именно сегодня Христос, по преданию, сошел во ад, чтобы проповедовать и умершим.
В Кремле обсуждается вопрос о введении упрощенного порядка предоставления российского гражданства всем гражданам Украины. Об этом 27 апреля сообщил журналистам Владимир Путин.
Украинцы прекрасно понимают, что на самом деле российский паспорт дает только "право забыть о наличии естественных прав и свобод человека", пишет Зеленский.
Владимир Путин должен пригласить Реджепа Эрдогана в Крым так, чтобы тот не смог отказаться, считает турецкий эксперт и подсказывает, как это сделать.