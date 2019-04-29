Властям Турции предлагают заменить F-35 на Су-57

Турецкие граждане призывают властей приобрести боевые самолеты Су-57 российского производства взамен истребителей пятого поколения F-35 Соединенных Штатов Америки.

Ранее в руководстве российской корпорации "Рособоронэкспорт" заявили, что готовы обсудить с правительством Турции возможность поставок Су-57. Подчеркивалось, что истребители Российской Федерации являются отличной альтернативной боевым самолетам F-35.

Напомним, что до сих пор продолжается дипломатический конфликт между правительством Турции и Соединенными Штатами. Напряженность в отношениях между государствами появилась после того, как в Анкаре заявили о покупке российских зенитных ракетных комплексов С-400. Сразу после того, как стало известно о контракте на поставку ЗРК, в США прекратили продавать Турции оборудование для истребителей F-35. Все страны Североатлантического альянса выступали против этой сделки, поскольку ракетные комплексы российского производства Турция планировала использовать совместно с американскими истребителями. Это позволило бы противникам США собирать информацию о F-35 и находить его слабые места.

Стоит отметить, что Турция в этом вопросе решила вести себя довольно жестко. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не пойдет "на поводу у США" и вопрос с покупкой российских ЗРК можно считать закрытым.

Фото: Pravda.Ru

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