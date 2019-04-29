Отца полковника Захарченко приговорили к четырем кодам колонии

Мещанский суд Москвы приговорил Виктора Захарченко - отца бывшего временно исполняющего обязанности начальника управления антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко - к четырем годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей.
Как сообщает агентство BBC News, Виктор Захарченко был признан виновным в растрате средств банка "Московское ипотечное агентство" (МИА). По этому же делу был признан виновным и бывший председатель правления банка Владимир Корьевкин. Оба подсудимых свою вину так и не признали, уточняет агентство.
Напомним, Захарченко-старший был фиктивно трудоустроен и получал зарплату в должности вице-президента - советника правления МИА. По данным следствия, его ежемесячная заработная плата составляла 30 тысяч рублей. Кроме того, ему полагалась премия в размере 120 тысяч рублей. Следователи обвиняют Захарченко-старшего в растрате средств банка на общую сумму 4,5 миллиона рублей. Причиненный ущерб Захарченко полностью возместил.
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