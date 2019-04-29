Российские корабли прибыли на учения в Китай

Несколько российских морских судов, стоящих на вооружении Тихоокеанского флота, прибыли в Китай для того чтобы принять участие в совместных военно-морских учениях "Морское взаимодействие 2019".

Также в пресс-службе ВВО (Восточный военный округ) рассказали о том, что российские корабли прибыли в порт Китайской Народной Республики Циндао.

Отмечается, что во главе отряда находится флагман Тихоокеанского флота — известный ракетный крейсер "Варяг". Помимо него, в состав отряда вошли противолодочные суда "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц", первый корабль проекта 20380 "Совершенный", десантный корабль "Ослябя", корабль спасателей "Игорь Белоусов" и танкер "Иркут". Встретил российский отряд эскадренный миноносец военно-морских сил Китая "Харбин".

Во время подхода к порту Циндао с крейсера ВМС России "Варяг" был произведен 21 выстрел из артиллерийских орудий. Китайская сторона поприветствовала российские корабли залпами с берега. После этого состоялась торжественная церемония принятия судов ВМС РФ в китайском порту.

Фото: Pravda.Ru

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