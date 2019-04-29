У американцев нашли аналог российского беспилотного аппарата ''Посейдон''

Китайскими журналистами было проведено собственное расследование, результаты которого оказалась довольно интересными. По словам журналистов Китайской Народной Республики, у армии Соединенных Штатов Америки есть свой подводный беспилотный аппарат, очень сильно похожий на российский "Посейдон".
Сообщается, что найденный подводный дрон, на котором размещаются сверхскоростные торпеды, может самостоятельно находить противника и наносить по нему удар. Однако, судя по опубликованным данным, беспилотный аппарата пока находится на стадии разработки — по словам журналистов, создавать его начали еще в 1996 году.
Ранее мы сообщали о том, что в России на воду была спущена атомная подводная лодка "Белгород", которая станет первым носителем российского подводного дрона "Посейдон". За церемонией в режим телемоста наблюдал президент Российской Федерации Владимир Путин.
"Посейдон" (ранее — "Статус-6") — это беспилотный подводный аппарат, оснащенный ядерной энергоустановкой. Предполагается, что дрон будет доставлять ядерный боезапас прямо к береговой линии потенциального противника России. Сообщалось, что "Посейдон" встанет на вооружение уже к концу этого года, однако американские эксперты считают, что это произойдет не раньше, чем в 2027 году.
Фото: Pravda.Ru
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