Россия передала Китаю новые ракеты для С-400 взамен поврежденных штормом

Сегодня стало известно о том, что еще в начале апреля Россия отправила в Китайскую Народную Республику десятки новых снарядов, которые используются в зенитных ракетных комплексах С-400. Отмечается, что новые ракеты заменят те, что повредились во время перевозки из-за непогоды.

Источник сообщил, что новые ракеты Россия отправила из Балтики морским транспортном.

Стоит отметить, что именно Китай был первым государством, купившим у Российской Федерации зенитные ракетные системы "Триумф". Первый контракт, который подразумевал поставку вооружения на 3 миллиарда долларов, страны заключили еще пять лет назад — в 2014 году.

О том, что отправленные в Китай 18 февраля ракеты для ЗРК С-400 попали вместе с кораблем в шторм, рассказал генеральный директор российской корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Он подчеркнул, что все поврежденные снаряды вернули в Россию, после чего их успешно ликвидировали.

Фото: Pravda.Ru

Читайте также:

Россия перебросила целый дивизион С-400 к своим западным границам

Американские самолеты, которых Китай боится больше всего

Турция отказалась менять С-400 на американские Patriot