В Донбассе были обстреляны беспилотники миссии ОБСЕ

Представители миссии ОБСЕ на Донбассе опубликовали новый доклад, в котором говорится о том, что недалеко от Азова из огнестрельного оружия были обстреляны беспилотные летательные аппараты Специальной мониторинговой миссии.

В опубликованном докладе сказано о том, что СММ проводила поиск мини-беспилотника, который потеряли 25 апреля. На подлете к Азову представители миссии ОБСЕ услышали 12 выстрелов из огнестрельного оружия. Судя по всему, стреляли именно по беспилотному летательному аппарату.

Через час был запущен еще один бепспилотник СММ. Его так же, как и предыдущий, пытались сбить. Отмечается, что были слышны 15 выстрелов.

Представители СММ рассказали о том, что стреляли с позиции, расположенной в 600 метрах к юго-западу от места дислокации беспилотника. Сообщается, что в обоих случаях беспилотные летательные аппараты удалось безопасно вернуть и приземлить.

Напомним, что ранее, 25 апреля, миссия ОБСЕ отправила очередной БПЛА для наблюдения за территориями. Однако его сбили — отмечалось, что это уже третий за последние полгода потерянный беспилотник.

Фото: Pravda.Ru

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