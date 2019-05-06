Армия САР отбила атаку на пригород Алеппо

Военнослужащими сирийской армии была отбита очередная атака на пригород Алеппо. Как сообщает источник в оборонном ведомстве государства, члены вооруженных формирований атаковали деревню Маараназ. Отмечается, что атака была организована при поддержке турецкого правительства.
Однако бойцы армии Сирии смогли отразить атаку противника, который, понеся огромные потери, принял решение отступить. Известно, что боевики начали атаку с массированных артиллерийских обстрелов Маараназа. Всего, как сообщается, за все время ожесточенного столкновения погибли порядка пятнадцати боевиков. Помимо этого, военнослужащие САР уничтожили три пикапа противника.
С сирийской стороны без потерять тоже не обошлось — погиб один мирный житель, еще двое получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение. Кроме того, из-за артиллерийского удара разрушились два жилых дома.
В российском центре по примирению сторон отметили, что ситуация на севере пригорода Алеппо продолжает обостряться. Помимо этого, на юге Идлиба недавно была зафиксирована еще одна вооруженная группировка, которая, по версии военнослужащих Российской Федерации, собирается организовать атаку на город Хама.
Фото: Pravda.Ru
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