Глава МВД России сообщил о 25-кратном снижении уголовных дел "за репосты"

По словам начальника МВД РФ Владимира Колокольцева, с января по март текущего года количество дел о возбуждении ненависти сократилось в 25 раз. Напомним, в конце 2018 года президент России Владимир Путин частично декриминализировал 282 статью УК РФ.



«Кто страдал за лайки и репосты — это их победа». Сергей Шаргунов о декриминализации статьи за репосты / Новости от 03.10.2018 21:29

Указ президента подразумевал отказ от привлечения к уголовной ответственности лица, которое единоразово нарушило часть первую статьи 282 УК РФ, поскольку эти деяния не несут никакой опасности для основ конституционного строя. Уголовная ответственность за эту статью наступает в случае, если на правонарушителя уже совершил административный проступок по этой статье в течение последнего года.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что россиян перестанут сажать за репосты в социальных сетях.

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