Правоохранители задержали четырех человек по делу о некачественной нефти в нефтепроводе "Дружба"

Министр энергетики России Александр Новак рассказал о расследовании ситуации с появлением некачественной нефти в нефтепроводе "Дружба". По его словам, следствием были установлены компании, которые сливали в нефтепровод нефть низкого качества. Четыре подозреваемых уже были задержаны и помещены в СИЗО.



Глава «Транснефти» доложил Путину о ситуации с нефтепроводом «Дружба» / Новости от 30.04.2019 21:41

Новак пояснил, что все материалы расследования уже были переданы в прокуратуру, а ФСБ России продолжает комплекс оперативных мероприятий. Глава Минэнерго отметил, что инцидент с некачественной нефтью никак не повлиял на объемы добычи и экспорта российской нефти.

По мнению Александра Новака, ситуация с подачей нефти в Белоруссию нормализуется во второй половине мая текущего года. В ближайшее время будет согласована поставка нефти в Польшу.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что на предприятии "Белнефтехим" оценили ущерб от некачественной российской нефти в 100 миллионов долларов.

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