В США показали концепт истребителя F-35C с гиперзвуковой ракетой

В Соединенных Штатах Америки была представлена графическая модель истребителя пятого поколения F-35C, на котором установлена гиперзвуковая ракета. Концепция была представлена американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin, представители которой сообщили, что оружие будет полностью подготовлено к концу 2019 года.
На представленном изображении можно увидеть, что на самолет-невидимку предполагается установить две ракеты — под каждое крыло по одной единице.
Стоит отметить, что сумма, указанная в контракте на создание HAWC, достигает отметки в 928 млн долларов. Договор с Lockheed Martin в апреле 2018 года заключило непосредственно Министерство обороны Соединенных Штатов.
Известно, что новая ракета будет разгоняться до 5 Махов, а в качестве окислителя в двигателе принято решение использовать атмосферный кислород. Подчеркивается, что разгон гиперзвуковой ракеты будет осуществляться при помощи специального ракетного ускорителя, после которого автоматически будет запускаться высокоскоростной двигатель. Именно он позволит ракете набирать скорость до 10 Махов.
Ранее сообщалось, что первый запуск новой гиперзвуковой ракеты Соединенных Штатов Америки намечен на 1 октября этого года. После этого будут проводиться дополнительные тесты.
Фото: Lockheed Martin
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