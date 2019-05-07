В преддверии 9 мая полиция задержала группу неонацистов

В Центральном федеральном округе сотрудники правоохранительных органов разоблачили группировку неонацистов.
Об этом изданию РИА сообщил анонимный источник, знакомый с ситуацией.
Согласно предоставленной информации, в ходе обысков по местам проживания у поклонников Адольфа Гитлера были обнаружены и изъяты компьютеры, телефоны, флэшки, различная печатная атрибутика, изображения и постеры с фашистской символикой, а также стрелковое оружие — охолощенные автоматы "Калашникова" и пистолеты ПМ.
Также у неонацистов обнаружили несколько десятков ножей, бронежилеты, ракетницы, дубинки, биты, рации и газовые баллончики.
По словам анонимного источника в правоохранительных органах, члены опасной группировки причастны к преступлениям экстремистской и террористической направленности в целом ряде российских регионов.
Фото: facebook.com.
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