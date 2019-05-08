В США прошли испытания двигателя для MAD-FIRES

В Соединенных Штатах Америки впервые прошли огневые тесты ракетного двигателя, который будет устанавливаться на перспективные корректируемые артиллерийские снаряды. Разработкой данного двигателя занимались инженеры компании Raytheon — они же дали проекту название MAD-FIRES.
Заказ на разработку сделало Управление перспективных военных разработок Минобороны Соединенных Штатов. Новые двигатели, заказанные оборонным ведомством, дадут американским военнослужащим вести более быстрый прицельный огонь по позициям противника.
Кроме того, снаряды проекта MAD-FIRES смогут уничтожать цели, которые расположены по разные стороны от артиллерийского орудия. Министерство обороны США ожидает увидеть снаряды, которые будут совместимы с артиллерийскими комплексами 20 и 40-миллиметрового калибра. Использоваться снаряды будут как для поражения живой силы врага, так и для уничтожения БПЛА, укреплений и бронированной техники.
Помимо этого, в американском Минобороны рассказали, что стоимость новых снарядов будет не очень высокой, поэтому начать поставки в вооруженные силы не составит труда.
Фото: Pravda.Ru
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