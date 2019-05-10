Западные СМИ высоко оценили российскую военную технику на параде Победы

Журналисты западных средств массовой информации поделились своими впечатлениями после парада Победы в Москве.



"Армата\" - русский танк удивил НАТО

Так, например, американское издание ABC News отметило российские танки Т-14 "Армата" и зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф", назвав их "самой передовой военной техникой России".

Британское издание Daily Mail же обратило внимание на кабриолет Aurus — российский автомобиль представительского класса.

Отметим, что в Москве в 2019-м году на парад Победы почти 14 тысяч человек и 132 единицы техники.

Запланированную ранее воздушную часть мероприятия пришлось отменить из-за неблагоприятных погодных условий.

На параде выступал и действующий президент Российской Федерации Владимир Путин. В ходе своего выступления глава государства пообещал и дальше укреплять обороноспособность страны и призвал мировые государства к сотрудничеству в борьбе с терроризмом.

Немецкие средства массовой информации же удивились, что президент РФ никак не прокомментировал ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном во время своего выступления на Красной площади.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Иран приостановит выполнение ряда обязательств по ядерной сделке.

Фото: mil.ru.

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